Посол США в Киеве Бринк посетила Макаров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства.

"Глубоко тронута рассказами пострадавших от жестоких нападений россиян в Макарове. Горжусь гуманитарной помощью США, благодаря которой люди могут отстроиться и выздороветь", - отмечается в сообщении.

Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян на Макарів. Пишаюся гуманітарною допомогою США, завдяки якій люди можуть відбудовуватися та одужувати. pic.twitter.com/H2UgzBRCsZ