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Посол США в Киеве Бринк посетила Макаров. ВИДЕО

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Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила город Макаров, сильно пострадавший в результате российской оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства.

"Глубоко тронута рассказами пострадавших от жестоких нападений россиян в Макарове. Горжусь гуманитарной помощью США, благодаря которой люди могут отстроиться и выздороветь", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    вiдвiдувати Макарiв це дуже важливо, але є вкрай невiдкладнi речi.....
  • три - пятнадцать
    він
  • Sav UA
    то єрмак?
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