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Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы, - Зеленский о ракетном ударе по Часовому Яру. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 10 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Ракетный удар по городу Часов Яр на Донетчине. Каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно неосознанно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или нет понимали.

Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет их защищать. Россия первой их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ярослав Рябченко
    покарання - невідворотне для всіх російських вбивць і зрадників. що працювали на них, до речі, а що з єрмаком?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Вечірня казка діда Поноса!!)))
  • Петя Пяточкин 7fdfda22
    С ермаком все хорошо,зделают вид,что ничего и не было.Пока это ****** ЗЕ не вытащить с офиса и подсрачником не отправить в раху,этот цирк никогда не закончится.
    Начальника САП выбрали?А этот утырок обещал и штатам и европе.Та же херь и с ермаком будет
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