Российские оккупанты и коллаборанты уже во второй раз уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку. ВИДЕО

На оккупированной Донетчине российские оккупанты и коллаборанты окончательно уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале советник мэра Маруполя Петр Андрющенко.

Он отметил: "Русские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слипаку. Герою и гордости Украины. Гению мировой культуры.

Все, на что оно способно – это уничтожать и убивать. Рожать "шансон" и уважать Кобзона.

Еще один в копилку ответов на вопрос "за что?". За все это. За убийства. За горе. За уничтожение. За геноцид. За все то, что кратко соединяется в одном слове – Россия".

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