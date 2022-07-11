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Российские оккупанты и коллаборанты уже во второй раз уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку. ВИДЕО

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На оккупированной Донетчине российские оккупанты и коллаборанты окончательно уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале советник мэра Маруполя Петр Андрющенко.

Он отметил: "Русские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слипаку. Герою и гордости Украины. Гению мировой культуры.
Все, на что оно способно – это уничтожать и убивать. Рожать "шансон" и уважать Кобзона.
Еще один в копилку ответов на вопрос "за что?". За все это. За убийства. За горе. За уничтожение. За геноцид. За все то, что кратко соединяется в одном слове – Россия".

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Топ комментарии

  • Анатолій Почтар
    Пам'ятаєте, як деякі наші страшно демократичні особини волали (а часом, і тепер волають), що зносити пам'ятники московитам не можна, бо вони мають, на їх думку, якусь там цінність?
    А якщо і зносити, то потім зберігати в якихось створених для цього музеях.
    Хай горять у пеклі усі ті, хто таке пропонував разом зі своїми московськими господарями!
  • Чайка Київ
    Добре, що ці домбасіти настільки тупі, що, навіть, не мають інстинкту самозбереження. Нагорода знайде своїх хеРоєв.
  • Bodalux
    Схоже, що ці підери з місцевих "активістів", які дочекались "освобожденія". Таких треба при першій нагоді розстрілювати відразу без суду, бо якраз ці покидьки здавали окупантам на розправу військових, АТОвців, активістів, освітян та інших громадян України. Для колаборантів як спокута має бути тільки смертна кара.
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