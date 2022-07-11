Российские оккупанты и коллаборанты уже во второй раз уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку. ВИДЕО
11 43120
На оккупированной Донетчине российские оккупанты и коллаборанты окончательно уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале советник мэра Маруполя Петр Андрющенко.
Он отметил: "Русские оккупанты и коллаборанты уничтожили памятник Василию Слипаку. Герою и гордости Украины. Гению мировой культуры.
Все, на что оно способно – это уничтожать и убивать. Рожать "шансон" и уважать Кобзона.
Еще один в копилку ответов на вопрос "за что?". За все это. За убийства. За горе. За уничтожение. За геноцид. За все то, что кратко соединяется в одном слове – Россия".