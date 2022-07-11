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Тарелка каши и бутылка воды – плата за разбор завалов на жаре в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

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Жители в оккупированном Мариуполе работают на разборе завалов и уборке улиц за еду.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать на разборе завалов и уборке улиц за еду. Тарелка каши и бутылка воды - единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре", - говорится в сообщении.

По его словам, в назначенной захватчиками "власти" Мариуполя выделены деньги на оплату 900 работников на завалах из расчета 12 тыс. рублей (примерно 6 тыс. грн по реальному курсу) в месяц. Одно реально людей привлечено в 3-4 раза больше.

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Топ комментарии

  • Archangel b6c95134
    плата за те що голосували за опзж на останніх виборах щоб дружити з расєюшкою

    і певно думають шо це україна винувата що просто так не здала місто
  • Olexa Pluzh
    любов ху@лостанів до лагєрєй одна з головних скрєп рускіміра
  • Andrey Y e2ce251e
    В марике остались одни адепты руzzкова мира. Они даже дерьмо готовы жрать. Все адекватные уже выехали. На видел не старики, а вполне работоспособные здоровые бычки и тетки. После деоккупации еще Украине надо фильтрационные меры принимать и высылать вот эту всю шваль в парашу
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