Житель Киева обворовывал бирал людей, обещая устроить эвакуацию из зоны боевых действий и оккупированных территорий, - киберполиция. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу киберполиции, злоумышленника правоохранители разоблачили совместно со следователями Дарницкого управления полиции Киева.
Потенциальных клиентов мужчина убеждал, что может организовать перевозку даже из находящихся в оккупации регионов, в частности из Мариуполя. Свои "услуги" фигурант оценивал от 5 до 17 тысяч гривен.
"По месту жительства мужчины сотрудники полиции провели обыск. Изъяты мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.
Фигурант объявлен о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия. Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая окружная прокуратура", - говорится в сообщении.