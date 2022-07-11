Житель Киева обворовывал бирал людей, обещая устроить эвакуацию из зоны боевых действий и оккупированных территорий, - киберполиция. ВИДЕО

Фейковые объявления об организации перевозок из регионов, где ведутся боевые действия, 23-летний злоумышленник размещал на каналах в мессенджере, требовал предоплату на карту, однако исчезал, получив деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-лужбу киберполиции, злоумышленника правоохранители разоблачили совместно со следователями Дарницкого управления полиции Киева.

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Потенциальных клиентов мужчина убеждал, что может организовать перевозку даже из находящихся в оккупации регионов, в частности из Мариуполя. Свои "услуги" фигурант оценивал от 5 до 17 тысяч гривен.

"По месту жительства мужчины сотрудники полиции провели обыск. Изъяты мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

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Фигурант объявлен о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия. Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая окружная прокуратура", - говорится в сообщении.