Украинский воин читает стихотворение под артобстрелом: "Хай шлях - до раю, пекла чи полону - усе пройди і винести зумій". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой, находясь под обстрелом, украинский воин читает стихотворение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи боец рассказывает стихотворение Василия Стуса.

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"Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,

сталить твій дух - тож і терпи, терпи.

Ніхто тебе з недолі не врятує,

ніхто не зіб'є з власної тропи.

На ній і стій, і стрій - допоки скону,

допоки світу й сонця - стій і стій.

Хай шлях - до раю, пекла чи полону -

усе пройди і винести зумій.

Торуй свій шлях - той, що твоїм назвався,

той, що обрав тебе навіки вік.

До нього змалку ти заповідався

до нього сам Господь тебе прирік".

При декламировании снаряды по меньшей мере дважды разрываются поблизости.

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