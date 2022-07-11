В Харькове военные задержали полицейского, требовавшего у водителя 300 гривен. ВИДЕО

В Харькове военные задержали полицейского, требовавшего у водителя 300 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись задержания опубликована в соцсетях. Авторы публикации утверждают, что водитель после вымогательства пожаловался на полицейского военным, находившимся неподалеку. Реакция бойцов была мгновенной. Полицейский через несколько минут уже был в наручниках.

"В Харькове на посту полицейские требовали 300 грн водителя, но здесь рядом проезжали военные, поэтому пришла мгновенная карма", - говорится в комментарии к записи.

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