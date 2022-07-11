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В Харькове военные задержали полицейского, требовавшего у водителя 300 гривен. ВИДЕО

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В Харькове военные задержали полицейского, требовавшего у водителя 300 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись задержания опубликована в соцсетях. Авторы публикации утверждают, что водитель после вымогательства пожаловался на полицейского военным, находившимся неподалеку. Реакция бойцов была мгновенной. Полицейский через несколько минут уже был в наручниках.

"В Харькове на посту полицейские требовали 300 грн водителя, но здесь рядом проезжали военные, поэтому пришла мгновенная карма", - говорится в комментарии к записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Stepan Ivanoff
    позорище, конец июня они получили по 60 000+

    Это как Шура Балаганов:

    -я машинально!
  • FT FT
    Это вам ответ, на вопрос сколько нужно дать мусорам и чиновникам зарплату чтобы они больше не воровали. А никогда они не перестанут воровать хоть по мильйону им зарплату плати. Потому что вор есть вор. И он никогда не пройдет мимо кошелька даже с полными карманами денег.
  • Бруно Адольфович
    Не поліцейський а мусор, називайте речі своїми іменами. Патрульна поліція України це суцільне ОЗУ під керівництвом Жукова. ЗСУ баронять державу а ця падаль, шакали займаються здирництвом на дорогах. Дегенерата Жукова-шокера потрібно давно гнати, аваківський ставленик. Потрібно щоб ЗСУ провели реформу в цієї ганебній установі. Розсадник зрадників, хабарників, садистів і мразот.
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