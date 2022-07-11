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Авторы культового мультфильма "Масяня" опубликовали серии о нападении Китая на Россию. ВИДЕО

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Авторы культового мультфильма "Масяня" опубликовали серии о нападении Китая на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эпизод, посвященный этой теме, называется "Санкт-Мариубург". Из-за происходящих в мультфильме событий авторы проводят параллели с российско-украинской войной и используют на другой манер российские пропагандистские нарративы.

К примеру, в выступлении мультипликационного китайского лидера говорится о том, что никаких россиян нет - это "смесь татар с венграми, у них вся ворованная культура, а язык - это исковерканный украинский".

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Знатный троллинг от питерской команды. Ох и повзрываются пуканы у рашенских пропагандонов.
  • Иван Петров d4225322
    Вот это талантливая пропаганда, а не Арестович с Невзоровым.
  • Харьков Сумской
    Китай ще сидить на пагорбі та чекає. А тіло ворога вже по річці пливе...
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