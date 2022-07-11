"Когда-то большое и "живое" село теперь опустело": в Минобороны показали освобожденную от российских оккупантов Павловку. ВИДЕО
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Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись, на которой зафиксированы последствия оккупации российскими захватчиками населенного пункта Павловка на Кураховском направлении.
Об этом Минобороны Украины сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Освобожденная от рашистов Павловка. Когда-то большое и "живое" село теперь опустело. Сюда пришел "русский мир" и оставил после себя смерть и разруху", – говорится в сообщении.