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"Когда-то большое и "живое" село теперь опустело": в Минобороны показали освобожденную от российских оккупантов Павловку. ВИДЕО

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Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись, на которой зафиксированы последствия оккупации российскими захватчиками населенного пункта Павловка на Кураховском направлении.

Об этом Минобороны Украины сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Освобожденная от рашистов Павловка. Когда-то большое и "живое" село  теперь опустело. Сюда пришел "русский мир" и оставил после себя смерть и разруху",  – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Старый Котяра 91554d72
    Якщо Ви писали з сарказмом, то питань немає, але якщо Ви фанат Зе, то сходіть до бабки, щоб яйцями викачала. Слабшого президента за 30 років у нас не було.
  • Алекс Бек
    Зеля і Ермак -це вони винуваті в катастрофі війни де тисячі громадян України загинули а міліони втратили майно і житло...це прокляття на їх рід ...
  • olele
    Homer@ItechVK

    21 ч

    - Там у вас єрмак отклєілся в Омані
    - Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
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