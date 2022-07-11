"Когда-то большое и "живое" село теперь опустело": в Минобороны показали освобожденную от российских оккупантов Павловку. ВИДЕО

Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись, на которой зафиксированы последствия оккупации российскими захватчиками населенного пункта Павловка на Кураховском направлении.

Об этом Минобороны Украины сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Освобожденная от рашистов Павловка. Когда-то большое и "живое" село теперь опустело. Сюда пришел "русский мир" и оставил после себя смерть и разруху", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский