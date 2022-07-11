После ливня улицы Мариуполя утопают в нечистотах, - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе из-за сильных осадков улицы затопило водой и нечистотами из забитых дождевых ливневок и канализации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Хорошая новость - вода есть. Плохая - ее слишком много. Ожидаемо: первая гроза - и город превращен в Венецию. Хуже - в Венецию из нечистот", - написал Андреющенко.

Советник мэра Мариуполя пояснил, что из-за забитых ливнестоков канализация оказалась на улицах, которые превратились в озера и реки. Чиновник отметил, что если такая погода продержится несколько дней, то из-за затопленности улиц наиболее пострадавшие от обстрелов дома начнут падать от размывания фундаментов.

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"Что сейчас происходит в домах и квартирах, где повреждена крыша (а таких абсолютное большинство), трудно представить. Мариуполь - город, где каждое проявление погоды становится катастрофой", - написал Андреющенко.

Он посоветовал мариупольцам требовать от оккупантов срочной водолазной очистки дождевой канализации и держаться подальше от разбитых зданий.

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