Активисты ежедневно пикетируют Белый дом с требованием признать Россию спонсором терроризма. ВИДЕО

US Ukrainian Activists (USUA) организует ежедневные акции под Белым домом, чтобы напомнить, что война кремля в Европе до сих пор убивает людей, что Украине необходимо больше помощи, а Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в комментарии Укринформу президент организации USUA Надежда Шапоринская.

"Мы выходим каждый день под Белый дом, чтобы внимание к событиям в Украине не уменьшалось, поддержка украинского народа только усиливалась, а также чтобы последствия для кремля были намного мощнее и наконец россию признали страной, которая является спонсором терроризма и сама совершает террор", — заметила Шапоринская.

По её словам, сейчас, учитывая летнюю жару, акции проводятся каждый вечер, и все желающие могут присоединиться к ним.

В то же время, подчеркнула активистка, периодически проходят похожие, но больше по масштабам, мероприятия в разных городах Соединенных Штатов. В частности, в прошлую субботу люди вышли на улицы Нью-Йорка, Остина (штат Техас), Цинциннати (Огайо), Феникса (Аризона), Атланты (Джорджия), Сан-Диего (Калифорния) и других американских городов. Участники этих акций подчеркивают, что война России против Украины не завершена, бои продолжаются до сих пор.

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"Конечно, мы благодарны американцам и администрации США за уже оказываемую поддержку. Но одним из наших главных месседжей остается требование, чтобы Соединенные Штаты наконец признали Россию центром терроризма", — рассказала Шапоринская.

Кроме того, по её словам, активисты постоянно обращаются к американским властям с просьбой повлиять на союзников, чтобы те расторгли свои деловые связи с Россией и прекратить спонсировать войну кремля в Украине.

"Мы верим, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут оставаться рядом с Украиной, а также будут защищать мирное будущее демократии и всего мира", — заметила президент US Ukrainian Activists.

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