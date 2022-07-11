Можно не сомневаться, что в самый острый момент Россия прекратит поставки газа в Европу, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно вечером 11 июля обратился к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение опубликовано в его фейсбуке.

"Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется.

Ибо каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления. Конечно, еще можно просмотреть это решение об одной турбине, влекущем много проблем. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", – отмечается в сообщении.

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