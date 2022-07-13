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На переговорах по экспорту зерна в Турции есть определенный прогресс, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Фейсбуке.

"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и, без преувеличения, всему миру.

Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН", — сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • FT FT
    Вы что то напутали. Переговоры с росийскими нацистами убившими больше 100тысяч украинцев это ПОЗОР а не прогресс
  • Valter Valter
    Перед полномаштабным вторжением рашистов тоже про прогрессы постоянные нам втирали. Что на этот раз сдали?
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