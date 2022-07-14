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Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую ДРГ и технику оккупантов. ВИДЕО боя

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Группа бойцов спецназа Национальной гвардии уничтожила ДРГ оккупантов и технику оккупантов

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя бойцы опубликовали в соцсетях.

Захватчики пытались занять позицию по наблюдению и ведению диверсионно-разведывательных действий. Бойцы обнаружили намерения врагов и устроили засаду. Первыми за дело взялись снайперы. Через несколько минут украинские воины добили оккупантов из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелковым оружием.

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Топ комментарии

  • stavr
    молодці хлопці ,лупіть дику орду
    слава ЗСУ!
    слава НГУ!
  • Атас Злой
    Смерть оркам!!! Слава Україні!
  • Владислав Носковский
    Велком ту Юкрейн, суки!
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