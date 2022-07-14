Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую ДРГ и технику оккупантов. ВИДЕО боя
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Группа бойцов спецназа Национальной гвардии уничтожила ДРГ оккупантов и технику оккупантов
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя бойцы опубликовали в соцсетях.
Захватчики пытались занять позицию по наблюдению и ведению диверсионно-разведывательных действий. Бойцы обнаружили намерения врагов и устроили засаду. Первыми за дело взялись снайперы. Через несколько минут украинские воины добили оккупантов из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелковым оружием.