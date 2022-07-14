"Столько танков сожгли, а наши долбо#бы даже попасть не могут в них": Рашист паникует от нового вооружения, которое получили ВСУ. АУДИО
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Российские оккупанты жалуются на меткие выстрелы украинских защитников из нового вооружения.
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора военного РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо#б. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши долбо#бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", - жалуется оккупант жене.
Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: "вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Но "воин" исправляет ее представление о современной войне: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".