Зеленский о ракетном ударе рашистов по Виннице: Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары российских оккупантов по Виннице.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок.
Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?
Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - говорится в сообщении.