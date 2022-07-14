Ракетный удар РФ по Виннице: Пострадали около 90 человек, около полусотни из них в тяжелом состоянии. ВИДЕО
17 52821
В результате обстрела Винницы российскими оккупантами пострадали около 90 человек, погибли - 12 человек, в том числе ребенок.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
"Погибли 12 человек. Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, около полусотни из них в тяжелом состоянии. Установлено, что уничтожено также помещение одного из медицинских центров", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Известно о 12 погибших, включая ребенка.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.