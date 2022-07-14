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Ракетный удар РФ по Виннице: Пострадали около 90 человек, около полусотни из них в тяжелом состоянии. ВИДЕО

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В результате обстрела Винницы российскими оккупантами пострадали около 90 человек, погибли - 12 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Погибли 12 человек. Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, около полусотни из них в тяжелом состоянии. Установлено, что уничтожено также помещение одного из медицинских центров", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Известно о 12 погибших, включая ребенка.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

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Топ комментарии

  • Kolja Stambulskij
    усіх кацапів під ніж....
  • николай николаенко 598090f8

    Ой! Як хочеться до цього дня дожити!!!
  • Yuriy Smith
    я тожё так говорю что брёд. как и про то что х.з. как бы ты объяснял европейцу за елдака, тартарова, слюсарева, нуамова, бакланова и за годы кривлянья насчет прокурора САП. и вот на месте европейца, я вот - да, устал бы, даже не напрягаясь, просто вникнув бы в этот позорный цирк. Вот приезжал зимой гендир ЦРУ и просил зеленожёпых как то готовиться, ну и? ===== ыыыы, гыгыгы, инвестиции нам распугивает, Обама не завидуй а то Китаю помолимось и т.д.
    ну и что? ты бы сам то не устал?
    я бы напутина послал сразу, ну вот честно.
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