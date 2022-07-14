"Россия – страна-террорист": СБУ начала уголовное производство по факту убийства россиянами мирных жителей Винницы. ВИДЕО

Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Службы безопасности Украины.

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"Обстрел Винницы – очередное проявление звериной политики РФ, которая сознательно уничтожает мирных украинцев. Разруха и смерть – вот что на самом деле скрывает "русский мир" по словам о "спецоперации" и "денацификации". Но сколько бы ни врала верхушка РФ, что они "не стреляют по гражданским объектам", – весь мир знает убийц невинных детей в лицо! Не простим ни одного погибшего человека! Наш ответ – на поле боя. Наше главное оружие – вера и жажда Победы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины). На месте преступления работают следователи СБУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла уже около 5 тыс. производств по фактам обстрелов мирного населения со стороны РФ.

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