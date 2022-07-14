Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

"Россия – страна-террорист": СБУ начала уголовное производство по факту убийства россиянами мирных жителей Винницы. ВИДЕО

4 03112
Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Службы безопасности Украины.

"Обстрел Винницы – очередное проявление звериной политики РФ, которая сознательно уничтожает мирных украинцев. Разруха и смерть – вот что на самом деле скрывает "русский мир" по словам о "спецоперации" и "денацификации". Но сколько бы ни врала верхушка РФ, что они "не стреляют по гражданским объектам", – весь мир знает убийц невинных детей в лицо! Не простим ни одного погибшего человека! Наш ответ – на поле боя. Наше главное оружие – вера и жажда Победы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Служба безопасности начала уголовное производство по факту обстрела Винницы (статья 438 Уголовного кодекса Украины). На месте преступления работают следователи СБУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла уже около 5 тыс. производств по фактам обстрелов мирного населения со стороны РФ.

Также читайте: Россия - страна-террорист, которая совершает геноцид украинцев, это должен признать весь мир: Реакция украинских политиков на обстрел Винницы войсками РФ

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • krot_lub
    Це ясно. Які наступні дії? Визнавати терористичною державою ніхто не хоче, це не Хусейн чи Каддафі.
  • Инь Янь f32f1b38
    І коли наша зрада визнає парашу державою-терористом? На кого чекаємо?
  • Olga Martyniuk
    Слова вже не допомагають і заведені на них справи теж...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости