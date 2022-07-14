22 человека погибли в результате удара РФ по Виннице, удалось идентифицировать 6 погибших, - Нацполиция. ВИДЕО

Число жертв ракетного удара РФ по Виннице продолжает расти. Известно о 22 погибших.

Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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"Ракетные удары по Виннице: по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6 из них удалось идентифицировать. Для установления лиц погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести на связь и сдать биологические образцы. Напоминаю номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00

Двух разыскиваемых полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших. Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек. Ударами повреждено более 50 зданий разного назначения и более 40 автомобилей", – отметил глава Нацполиции.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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