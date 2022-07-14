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22 человека погибли в результате удара РФ по Виннице, удалось идентифицировать 6 погибших, - Нацполиция. ВИДЕО

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Число жертв ракетного удара РФ по Виннице продолжает расти. Известно о 22 погибших.

Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетные удары по Виннице: по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6 из них удалось идентифицировать. Для установления лиц погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести на связь и сдать биологические образцы. Напоминаю номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00

Двух разыскиваемых полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших. Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек. Ударами повреждено более 50 зданий разного назначения и более 40 автомобилей", – отметил глава Нацполиции.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Ян Валетов: Что еще должен отмочить бункерный дед, чтобы получить по заслугам? Ударить по Варшаве, Парижу, Берлину?

    14.07.2022, 17:31•315• 0



    "Есть у меня впечатление, что Путин и его банда проверяют нас "на слабо". И не только нас, но и тех, кто считается нашими союзниками. Вот я вас так! А вы мне что? Ничего? Тогда вот еще! Ловите! Что теперь? Ничего? Ну, так теперь вот так! Что? Съели! Вот, я вам еще по губам повожу! Слабаки! Нет у вас методов против Володьки Путина! Нет! И у мира нет методов против Володьки! Потому что Володька с*ать хотел на мир и его правила!", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов, информирует UAINFO.org.

    "Ракеты по Виннице - явно не последний удар по мирным объектам. Он прекрасно понимает, что мы по мирняку в Белгороде не ударим, что по Москве и Питеру ничего не полетит. Наверное, страшно ему за Крымский мост, но не настолько страшно, чтобы изменить линию поведения.

    Он будет убивать и дальше.

    И, если я все-таки верю в наши возможности отвоевать юг, то не могу представить, как мы остановим ракетный террор. Сколько еще лет Мордор будет бросаться в нас своим ржавым железом?

    Год? Два? Десять?

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    Жаль винничан. Сегодня в их городе преступная армия преступной страны по приказу преступной власти организовала теракт. 20 погибших. Из них трое детей. 90 раненых разной степени тяжести. 4 ракеты сбиты ПВО, иначе результаты теракта были бы еще страшнее.

    Ни один военный объект не пострадал. Да и цели такой не было у террористов.

    Российские паблики веселятся и пляшут: убитый ребенок и разорванная на части мать - это, конечно, огромная победа русского оружия. Впору песнь сочинять!

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    Так где же эта пресловутая красная линия? Что еще должен отмочить бункерный дед, чтобы получить по заслугам? Ударить по Варшаве? По Парижу? По Берлину?

    Он такой! Он и проверить может!

    Интересно, наши западные партнеры понимают, как недалеко от красной линии их дома, их жены и их дети? Или таки не понимают до сих пор?", - завершает Валетов.
  • Евгений Агро
    Рашисты - вы это выгребная яма из недолюдей, убийц, насильников, палачей, извергов... Все плохие слова, которые есть в вашем словаре, это про вас, а их тысячи. Весь мир плюёт на вас и бросает в вас камни, как в прокажённых. Только вы хуже. Ваши дети долго будут страдать за ваши злодеяния. Пускай они мучаются столетиями и десятилетиями без возможности прощения.
  • Aleks_15
    донецкие и луганские сепары предатели ничем не отличаются от орков, только тем что имеют гражданство Украины, которым пользуются когда это выгодно.
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