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По состоянию на 19:40 в Виннице погибли 23 человека, госпитализированы 64 человека, 5 пострадавших в критическом состоянии, - ГСЧС. ВИДЕО

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала обновленные цифры убитых и раненых от российских обстрелов Винницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "По состоянию на 19:40 - погибли 23 человека (из них 3 ребенка); обратились за помощью 115 человек; госпитализированы 64, в том числе 2 ребенка; в тяжелом состоянии находятся 34 человека; 5 человек в критическом состоянии; поиск 42 человек связь с которыми отсутствует.

От ГСЧС работает 348 человек (в т.ч. кинологические и пиротехнические расчеты) и 42 ед. техники".

Смотрите также: Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Курва, ну расскажите мне про "хороших русских", вы, мрази, которые таскают эту наволочь по всем Украинским эфирам и раздают им Украинские паспорты.
  • Vedana
    Але ці виродки продовжуватимуть свою цинічну брехню про те, що вони стріляють винятково по об'єктах військової інфраструктури, про те, що ЗСУ обладнують штаби !!! у пологових будинках чи житлових.

    Просто нелюди, покидьки і скоти.

    Вони і ніхто не мають права стріляти ні по території України (незалежно від об'єктів), ні по інших державах.

    Що ще потрібно світовій спільноті, щоб визнати ту територію - терористом ?
    Цікаво, хто з =союзничків= підтримає рашку знову ? Десь читала, що навіть талібан відхрещувався від них, хоча москалі їх запросили на економічний (!) форум.

    Співчуття рідним загиблих.
    Пораненим одужання, але виглядає, що список жертв, на жаль, ще не повний.

    Спочивайте з миром, співвітчизники.

    Смерть москалям скрізь і завжди !
  • Валентина Саюн c856325a
    Усі Святі, захистіть Україну від такої долі,скорботи і горя. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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