Евродепутат Ауштревичюс ракетный удар России по Виннице назвал актом терроризма. ВИДЕО

Сегодня в результате ракетного удара по Виннице пострадали десятки человек. Украинцы призывают, что Россию нужно официально признать государством-спонсором терроризма, а еще лучше государством-террористом. Однако добиться такого результата будет непросто даже несмотря на то, что зверства оккупантов видят все. Нужно продолжать объяснять происходящим людям в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 канала заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштревичюс.

Он признал, что сегодняшний удар по Виннице, как и другие преступления россиян, акт государственного терроризма. По-другому, такие действия России, в результате которых страдают мирные украинцы, среди которых есть и дети, назвать нельзя.

Вместе с тем, многие в Европе думают, что в любом случае необходимо держать открытым окно для переговоров или каких-либо контактов с Россией. Если ее признают государством-террористом, вести переговоры будет трудно.

Именно поэтому Ауштревичюс говорит, что тяжело представляет себе большую поддержку со стороны некоторых государств по присвоению России такого статуса.

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"Это будет достаточно сложно. Но об этом все равно нужно говорить, чтобы люди поняли, почему мы так обсуждаем этот вопрос", - считает евродепутат.

По его убеждению, признание России государством-террористом существенно помогло бы в политической дискуссии, такой официальный статус очень нужен. Хотя, вероятно, у него его не будет, но необходимо продолжать непрерывно объяснять людям и политикам то, что сейчас происходит и почему это идет из России. Особенно важно доносить это европейцам, неважно на каком уровне – национальном, региональном или муниципальном.