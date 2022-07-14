Партизаны в оккупированном Мариуполе подожгли завод, чтобы не разворовали россияне, - Андрющенко. ВИДЕО
8 71613
В захваченном российскими войсками Мариуполе растет сопротивление людей, поэтому завод "Сателлит" пылает, чтобы его не разворовали захватчики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод Сателлит. Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет… На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще", - написал Андрющенко.