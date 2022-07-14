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Партизаны в оккупированном Мариуполе подожгли завод, чтобы не разворовали россияне, - Андрющенко. ВИДЕО

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В захваченном российскими войсками Мариуполе растет сопротивление людей, поэтому завод "Сателлит" пылает, чтобы его не разворовали захватчики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод Сателлит. Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет… На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще", - написал Андрющенко.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українським партизанам-респект...
  • Семен Шкаралупа
    Смерть кацапам на нашій землі. Най вона під ногами в них горить. Сволота...
  • Тульман Шупельпельц
    В Мариуполе не может быть партизан потому что это Мариуполь, а как известно там за опзж голосуют? Вам эта мантра не надоела? Там люди своими жизнями рискуют, обычные люди, чтобы кацапне спокойно не жилось, а у вас тут мантры эти.
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