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"Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО

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Маленькая Лиза погибла 14 июля в Виннице в результате ракетного удара российских оккупантов по центру города.

Как информирует Цензор.НЕТ, Елена Зеленская в фейсбуке написала об этой девочке – они познакомились во время записи видео на рождественские праздники.

"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими", – написала Зеленская.

Смотрите: Последнее видео с девочкой, которую убила сегодня российская ракета в Виннице. ВИДЕО

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  • Олег Смуток 8713be8e
    це ви зробили - Zeвлада із дЄрьмаком - через вас держава була повністю не готова до нападу *****.
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  • Maxim Ak-Murza
    Лицемерная мразь
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    КиївМіськБудда

    @saniolli

    ·

    5 ч

    У мене дуже просте запитання до Зеленського: - **** ти три роки боровся проти Порошенка, а не проти Путіна, довбойоб?
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