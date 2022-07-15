"Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО

Маленькая Лиза погибла 14 июля в Виннице в результате ракетного удара российских оккупантов по центру города.

Как информирует Цензор.НЕТ, Елена Зеленская в фейсбуке написала об этой девочке – они познакомились во время записи видео на рождественские праздники.

"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими", – написала Зеленская.

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