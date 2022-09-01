Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. ВИДЕО

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, расположенную на оккупированной РФ территории возле Энергодара.

Соответствующее видео было обнародовано пропагандистами "РИА Новости", сотрудник которой сопровождает миссию на оккупированной территории, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Украину 31 августа, чтобы отправиться на оккупированную с 4 марта Запорожскую АЭС. Визит связан с потенциальными радиационными угрозами из-за обстрелов территории станции.

В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся РФ, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к российской энергосети велись оккупантами с самого начала. Сейчас, несмотря на постоянные издевательства и пытки, на станции продолжают работать украинские специалисты.

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25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью была отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Даже в день прибытия миссии МАГАТЭ россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.