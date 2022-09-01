Лавров снова повторил угрозы Молдове. В МИД Украины напомнили, что именно это предшествовало полномасштабному вторжению РФ. ВИДЕО
Соответствующее заявление сделал 1 сентября во время выступления в Московском госинституте международных отношений министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
"В Приднестровье находятся наши миротворцы, там находится наша группа военных, охраняющих крупнейшие в Европе склады боеприпасов в Колбасной. И все должны понимать, что любые действия, угрожающие безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться, согласно с международным правом, как нападение на РФ", – сказал российский министр.
Он также заявил, что руководство Молдовы "податливо придерживается указаний Запада", а в самой Молдове "насаждается русофобия".
В ответ, отмечает издание, внешнеполитическое ведомство Молдовы подчеркнуло, что в Молдове не зарегистрированы случаи нарушения прав нацменьшинств, говорящих на русском или других языках.
"Права населения, говорящего на русском, украинском, гагаузском, болгарском и на языках других национальных меньшинств, соблюдаются в соответствии с демократическими принципами. Что касается русскоязычных граждан, упомянутых в заявлении, в компетентные органы нашей страны не поступало уведомлений о нарушениях их прав", — отметили в министерстве.
Также сообщается, что министр иностранных дел Нику Попеску 1 сентября вызвал в ведомство временно поверенного по делам России в Молдове в связи с указанным заявлением Лаврова.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в твиттере напомнил, что Россия и раньше оправдывала свои агрессивные действия "защитой русскоязычных".
"Лавров заявил, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения Молдовы. Мы это видели. Это был именно тот ложный повод, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину", - отметил он.
Чиновник подчеркнул, что Украина выражает нашу полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы.