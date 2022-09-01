Оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в бесплодную экскурсию, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Хорошо, что это произошло, сам факт, при всех провокациях российских военных и циничных обстрелах Энергодара и территории станции. Украина сделала все для того, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ – действительно необходимую – в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить.

Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ.

Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции. И главное, что должно состояться, – это демилитаризация территории станции. Именно это - цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков.

Когда, наконец, с территории Запорожской АЭС выйдут российские военные, когда они заберут свое оружие и боеприпасы, когда они прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и свои провокации, Запорожская станция сможет вернуться к совершенно безопасной работе, которая под контролем Украины была всегда", - сказал Зеленский.

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