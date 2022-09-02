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"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": Захватчик рассказал, что некоторые оккупанты собираются отказаться воевать, - перехват ГУР МО. АУДИО

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Военный РФ рассказал о намерениях некоторых оккупантов уехать с войны.

Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

По словам российского захватчика, пехота, а именно офицеры и контрактники, собираются 15 числа "складывать оружие и отказываться воевать дальше".

"Да ниче не будет, если вся пехота, то мне кажется, забьют х#р все на это", - добавил оккупант.

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  • Ksenia VB
    не треба недооцінювати всю шкоду, яку робить той марафон - його дивляться мільйони, яких програмують думати як люська арестович, навчають всілякій фігні, спотворюють реальність.
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    воно назвало українську мову язиком слізняков
    Люська давно хоче на росію
  • Ksenia VB
    JASON BOURNE
    @jason_provocat
    ·
    31 серп.
    Латынина сегодня, чуть не расплакалась в эфире узнав, что третий армейский корпус из РФ фактически был разбит на части и уже значительно утилизирован. И просто просияла от счастья узнав, что он еще не весь разбит и будет воевать в Украине!
    ВОПРОС: Это уе.ище вообще за кого?
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