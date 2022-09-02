"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": Захватчик рассказал, что некоторые оккупанты собираются отказаться воевать, - перехват ГУР МО. АУДИО
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Военный РФ рассказал о намерениях некоторых оккупантов уехать с войны.
Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
По словам российского захватчика, пехота, а именно офицеры и контрактники, собираются 15 числа "складывать оружие и отказываться воевать дальше".
"Да ниче не будет, если вся пехота, то мне кажется, забьют х#р все на это", - добавил оккупант.