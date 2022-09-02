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Ряды батальона имени Джохара Дудаева пополнили опытные воины-разведчики. ВИДЕО

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Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева пополнился новыми опытными воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из пополнения сформирована разведывательная рота.

Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева – добровольческое военное подразделение, участвующее в войне на востоке Украины. Состоит преимущественно из чеченцев, вынужденных покинуть свою родину и проживающих в странах Западной Европы. Также в составе батальона воюют украинцы, россияне, ингуши, азербайджанцы, татары и представители других народов. Назван в честь Джохара Дудаева, первого президента Чеченской Республики Ичкерия. С марта 2022 вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Батальйону імені Джохара Дудаєва-респект...
  • Фрол Медвепут d1caba8f
    Вдалого вам полювання на москалів, хлопці!
  • дмитрий a4f273bf
    Хорошо, главное чтобы без фсбшно-кадыровской агентуры в своём составе и тяготению в дальнейшем к созданию ОПГ, как у них иногда бывает
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