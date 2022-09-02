Ряды батальона имени Джохара Дудаева пополнили опытные воины-разведчики. ВИДЕО
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Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева пополнился новыми опытными воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из пополнения сформирована разведывательная рота.
Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева – добровольческое военное подразделение, участвующее в войне на востоке Украины. Состоит преимущественно из чеченцев, вынужденных покинуть свою родину и проживающих в странах Западной Европы. Также в составе батальона воюют украинцы, россияне, ингуши, азербайджанцы, татары и представители других народов. Назван в честь Джохара Дудаева, первого президента Чеченской Республики Ичкерия. С марта 2022 вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины.