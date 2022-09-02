Оккупанты пытались убедить МАГАТЭ, что снаряды ВСУ разворачиваются в воздухе, чтобы ударить по ЗАЭС. ВИДЕО

Российские оккупанты попытались убедить экспертов МАГАТЭ в том, что украинские ракеты разворачиваются в воздухе, чтобы бить по Запорожской атомной электростанции. Таким образом, они пытались объяснить, почему снаряды прилетают не из подконтрольной ВСУ территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко. В подтверждение своих слов он предоставил запись с территории ЗАЭС.

"Рашистское существо в Энергодаре убеждает представителей МАГАТЭ, что снаряды украинских сил разворачиваются в воздухе, чтобы ударить по атомной станции", – комментирует журналист.

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Как сообщалось, миссия МАГАТЭ во главе с главой ассоциации Рафаэлем Гросси 1 сентября прибыла на ЗАЭС. Основная часть делегации пробыла на электростанции 3 часа 20 минут. Техническая группа осталась работать в городе не менее чем до 3 сентября.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Однако, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.