Ранение – не приговор! Как пережить ампутацию – реабилитолог и военный медик Ольга Щеглюк. ВИДЕО

Сегодня в "Без цензуры" важна тема военного времени: как происходит реабилитация людей с ампутированными конечностями? Ведь это актуально не только для военных, возвращающихся из госпиталей и фронтов, но и для пострадавших от обстрелов гражданских. Как пережить потерю конечности, какие особенности лечения и с чем на практике сталкиваются медики? Марина Данилюк-Ярмолаева узнает у реабилитолога Ольги Щеглюк.