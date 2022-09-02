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Ранение – не приговор! Как пережить ампутацию – реабилитолог и военный медик Ольга Щеглюк. ВИДЕО

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Сегодня в "Без цензуры" важна тема военного времени: как происходит реабилитация людей с ампутированными конечностями? Ведь это актуально не только для военных, возвращающихся из госпиталей и фронтов, но и для пострадавших от обстрелов гражданских. Как пережить потерю конечности, какие особенности лечения и с чем на практике сталкиваются медики? Марина Данилюк-Ярмолаева узнает у реабилитолога Ольги Щеглюк.

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Ольга Щеглюк – врач-невролог и специалист по реабилитации, также военный медик. Она – старший ординатор отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями (Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр, г. Ирпень).

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Топ комментарии

  • Andriy
    Легко про це ******* тим, хто не поранени
  • Oleg Mamont
    легко пережить... если не у тебя конечность оторвало
  • Andriy
    Ну збс. Будеш це говорити тоді, коли теж підеш на війну. А я бляха на війні з 17 березня. І в мене думки часто бувають в голові-а що буде, якщо я отримаю таке поранення? Я прийшов до висновку, що нормально жити я більше не зможу. Тому ***** тут повчати. Ми в різних ситуаціях. Б
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