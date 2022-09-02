В Запорожской области начали тренироваться лечить пораженных радиацией: уже открыли медицинское отделение, - ОВА. ВИДЕО
Об этом он рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы продолжаем готовить область на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС из-за действий оккупантов.
Стартовала серия учений, чтобы проверить возможности специальных служб. Сегодня на базе одного из медицинских учреждений развернули переоборудованное отделение на тридцать коек для лечения пациентов с радиационным поражением. При необходимости есть возможность развернуть больше койко-мест для размещения пациентов с радиационным поражением. Это отделение создано как ответ на риск из-за действий оккупанта и может быть использовано в первую очередь.
Благодаря международным партнерам материальная база нашей медицинской системы постоянно улучшается. Наши медики – настоящие профессионалы своего дела с многолетним опытом.
С уверенностью могу сказать, что медицинская система готова к чрезвычайным ситуациям", – рассказал Старух.