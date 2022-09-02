В Запорожской области начали тренироваться лечить пораженных радиацией: уже открыли медицинское отделение, - ОВА. ВИДЕО

Руководитель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что из-за действий оккупантов в области развернули обучение по подготовке лечения пациентов с радиационными поражениями, уже открыли медицинское отделение.

Об этом он рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы продолжаем готовить область на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС из-за действий оккупантов.

Стартовала серия учений, чтобы проверить возможности специальных служб. Сегодня на базе одного из медицинских учреждений развернули переоборудованное отделение на тридцать коек для лечения пациентов с радиационным поражением. При необходимости есть возможность развернуть больше койко-мест для размещения пациентов с радиационным поражением. Это отделение создано как ответ на риск из-за действий оккупанта и может быть использовано в первую очередь.

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Благодаря международным партнерам материальная база нашей медицинской системы постоянно улучшается. Наши медики – настоящие профессионалы своего дела с многолетним опытом.

С уверенностью могу сказать, что медицинская система готова к чрезвычайным ситуациям", – рассказал Старух.