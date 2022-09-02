Следует ограничить цену не только на российскую нефть, но и на российский газ, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 191-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Мы боремся за поддержку и понимание Украины во всех странах Европы, во всех аудиториях европейских обществ. Каждый раз напоминаем, что защита Украины – это защита всей Европы, всего демократического мира.

Именно с этой точки зрения следует рассматривать согласованное сегодня странами "Большой семерки" решение по ограничению цены на российскую нефть. Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от российской гибридной злости. И действительно, нужно ограничить также цену на российский газ. Я благодарен госпоже президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, которая сегодня сказала об этом.

Давно пора именно таких энергетических санкций против России. Санкции, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутым ценовым кризисом на энергетическом рынке", - отметил Зеленский.

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