Россия убирает доказательства военного преступления в Оленовке, - Лубинец. ВИДЕО
Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Особых ожиданий (работы миссии МККК и ООН – ред.) нет, потому что проходит время. Доказательства военного преступления РФ убирает.
У нас нет сомнений, что там произошло. По анализу фото- и видеоматериалов, имеющихся в публичном пространстве, и украинские военные эксперты, и международные пришли примерно к одному выводу: это была заранее запланированная фактически публичная казнь военнослужащих Украины из "Азова".
Взрыв был внутри здания, это не была ракета", – рассказал он.
Обмудсмен подчеркнул, что, несмотря на заявления РФ, представители МККК до сих пор не получили доступа к Оленовке. Такая же ситуация с допуском к пленникам миссии ООН.
"Наверное, это произойдет после того, как они (россияне - ред.) уберут все доказательства военного преступления", - предположил Лубинец.
Он констатировал, что "Россия не выполняет свои обязательства", а именно: предоставлять доступ к местам содержания, показывать условия пребывания пленных военных, предоставлять возможность переписываться с родственниками хотя бы раз в месяц, предоставлять адвокатов и тому подобное.
По словам Лубинца, МККК фиксирует, что их не допускают – "и все, реакции дальше никакой".
По его мнению, формат миссий не работает с Россией в этой войне, что доказал и состоявшийся 2 сентября визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.