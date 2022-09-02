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Россия убирает доказательства военного преступления в Оленовке, - Лубинец. ВИДЕО

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Россия скроет следы военного преступления в Оленовке и только тогда допустит представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в колонию, где 29 июля погибли пленники украинских бойцов.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Особых ожиданий (работы миссии МККК и ООН – ред.) нет, потому что проходит время. Доказательства военного преступления РФ убирает.

У нас нет сомнений, что там произошло. По анализу фото- и видеоматериалов, имеющихся в публичном пространстве, и украинские военные эксперты, и международные пришли примерно к одному выводу: это была заранее запланированная фактически публичная казнь военнослужащих Украины из "Азова".

Взрыв был внутри здания, это не была ракета", – рассказал он.

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Обмудсмен подчеркнул, что, несмотря на заявления РФ, представители МККК до сих пор не получили доступа к Оленовке. Такая же ситуация с допуском к пленникам миссии ООН.

"Наверное, это произойдет после того, как они (россияне - ред.) уберут все доказательства военного преступления", - предположил Лубинец.

Он констатировал, что "Россия не выполняет свои обязательства", а именно: предоставлять доступ к местам содержания, показывать условия пребывания пленных военных, предоставлять возможность переписываться с родственниками хотя бы раз в месяц, предоставлять адвокатов и тому подобное.

По словам Лубинца, МККК фиксирует, что их не допускают – "и все, реакции дальше никакой".

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По его мнению, формат миссий не работает с Россией в этой войне, что доказал и состоявшийся 2 сентября визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ НАЙКРАЩІ НАЙТАЛАНОВИТІШІ ДИПЛОМАТИ УСІХ ЧАСІВ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ УСУНУТІ ВІД ОБОВЯЗКІВ ВІД АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, що ця **** влада успішно витворяє й з ЗАСЛУЖЕНИМИ ГЕНЕРАЛАМИ . Кулеба це показове дипломатичне виключення для США та Європи.
  • Наталия Гончар
    Навколо кого , як не навколо амбасад України по всьму світові формується громадська світова думка! А в нас ким вони поповнюються ?ТАРАНАМИ ТА ВЕНЕДІКТОВИМИ - котрим влада дала дипломатичний стату посла як схованку від скоєноговдома!
    То про яку реакцію на скоєне з азвоцями рашистами під замовчування влади України можна говорити!
  • VOLVO XC 70
    Меня волнует судьба оставшихся в живых военнопленных.. ну с вертухаями ЛНР ДНР понятно это покойники если не уже..... то скоро рядовой и средний состав РФ также отходы и отбросы высшее командование даже руководство ЛНР ДНР и всех кто как то в курсе также сделают памятниками....
    о сути задания казни убийства будет знать 5-8 человек высшего эшелона...в РФ... вы поинтересуйтесь куда делись все участники и свидетели по ЛБОИНГУ 99,99% мертвы погибли так сказать в ббоях за Уродину удобная форма ликвидации ненужных свидетелей... Путин если надо прикажет сжечь Оленивку с воздуха касетными и зажигательными бомбами и еще добавит пару систем Солнцепек..
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