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"Подкосячил и въ#бал, кого не надо": военный РФ признался жене в военном преступлении, - перехват ГУР. АУДИО

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Российский захватчик рассказывает жене о совершении военного преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват ГУР МО.

В часности, захватчик попросил жену "тормознуть бабки".

"Я тут немножко подкосячил и въ#бал некоторых, кого не надо. Наверное с меня "доганяшки" будут, когда домой приеду", - говорит рашист.

Он рассказал жене, что совершил военное преступление.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Догонялки должны быть и с твоей женой и выплядками чем больше тем лучше. Чтобы вы падлы там всех поубивали в своем сраном касапосатане.
  • Adalet
    "Гру" має відношення до кацапів. А в Україні - ГУР.

    Злочин - воєнний, бо вчиняється під час війни і полягає в порушенні "законів та звичаїв війни"
  • Яр Холодний
    ВОЄ́ННИЙ, а, е. Стос. до війни, пов'язаний з нею. Організатори агресивної війни змушені були припинити воєнні операції проти Єгипту (Радянська Україна, 18.XI 1956, 4); Ніколи ми не забудемо.. комсомольця Юрія Смирнова, що до останнього подиху хоронив воєнну таємницю (Петро Панч, В дорозі, 1959, 254).
    ▲ Воєнний комунізм - економічна політика Радянської влади в період громадянської війни 1918-1920 рр. Продподаток є одна з форм переходу від своєрідного «воєнного комунізму».. до правильного соціалістичного продуктообміну (Ленін, 32, 1951, 311).

    Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 724.
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