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На "Оскар" от Украины в этом году будет претендовать один фильм - "Клондайк". ВИДЕО

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Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук (The Academy) в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Комитета в фейсбуке.

"В этом году в национальном отборе примет участие 1 фильм - "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач", - говорится в сообщении.

Такая ситуация случается не в первый раз. В 2019 году от Украины на "Оскар" тоже претендовал только один фильм – лента Наримана Алиева "Домой".

"Клондайк" - лента о семье, оказавшаяся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

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Теперь украинский Оскаровский Комитет проверит фильм на соответствие требованиям Американской академии и проведет заседание с официальным объявлением кандидата.

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Топ комментарии

  • Claudia Smith
    я якось читала одну блогерку, яка була дуже древня, знала ще домогосподарку леніна і жінку сталіна, типу того. була редакторкою у Шаламова. так от вона написала, що твір повинен бути хоч трохи позитивним, давати людині надію. порівнювала при цьому "Один день Івана Денисовича" Солженіцина і твори Шаламова і виходило, що Шаламова не сприймали, бо все занадто безнадійно, а "один день" став популярним, бо був в цілому позитивним.
    не знаю, для чого я це написала, так чогось запам'яталося. може, і українська література, наприклад, погано сприймалася, бо "плач не дав нікому ще свободи", а треба було більше волі до перемоги навіювати.
    сподіваюсь, у цьому фільмі є не тільки розпач і чорний гумор, а й позитив. незважаючи на.
  • Макс Полиграф
    піши єщьо! нам дуже важлива думка трамподрочєра
  • Гадський Папа
    А ти Мову, *****, не у стані вивчити, уруцкій ізік тібє радной? Ти вкурсі, алєнь, "язык" з Тюркських Тілі, мов Золотої Орди практично, перекладається "скорбота", "жаль", "жалОба", а "дурак", ким ти є, - "стойбище". "Ізвіняюсь" кажеш, то сам у паРаші втопися, бо тобі не вибачають, а ти "у автобусі пернуло" й рахуєш, що це норма. Мудак! Кафку процитував тобі, сподобалось?
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