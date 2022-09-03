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За трое суток "Байрактары" уничтожили техники оккупантов на общую сумму около $26,5 млн, - Залужный. ВИДЕО

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Украинские защитники с помощью "Байрактаров" уничтожили технику оккупантов более чем на 26 млн долларов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ "Акация" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн).

Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн.

Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн", – говорится в сообщении.

По словам Залужного, один из аппаратов – помощь от Литвы.

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Топ комментарии

  • аспм мпри
    Лаврову, Захаровой и всей российской делегации не выдали визы для поездки в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН и встречу мировых лидеров, - Reuters
    Всего россия запросила 56 виз, но США не выдали ни одной.

  • Claudia Smith
    Чудово! Супер! Ми дуже раді.

    я ж казала, що Байрактари не використовувались, бо їх могло збивати вороже ППО. а як нам дали ракети HARM, то ЗСУ їхнє ППО знищили і тут же й Байрактари полетіли) і попалили тей мотлох радянський.

    це прекрасно!
  • три - пятнадцать
    нагородить пілотів - хлопці справу знають.
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