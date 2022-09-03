Полицейские-предатели совместно с оккупантами обворовывают гаражи в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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Во временно оккупированном Мариуполе захватчики снова воруют имущество местных под предлогом поиска украденных автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко.
"Новая волна мародерства. Теперь от полицаев-гаишников. Коллаборанты вместе с "днровцами" зачищают гаражи под предлогом поиска украденных автомобилей. Под хищение подпадает все, что есть. В первую очередь пытаются установить и открыть гаражи эвакуированных из города предпринимателей. После єтого - очередная волна пополнения товара на рынке "Космос"… Воры, взяточники и мародеры – вот полный пакет "полицейских" оккупированного Мариуполя", - говорится в сообщении.