Российский ЗРПК "Панцирь" уничтожен ударом ВСУ в Херсонской области (обновлено). ВИДЕО
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Вооруженные силы уничтожили в Олешках под Херсоном российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".
Об этом Цензор.НЕТ.
Также видео перевернутого "Панциря" публиковал блогер Necro Mancer,
#Херсон (или окрестности), российский "Панцирь" устал и прилёг отдохнуть (возможно, в результате #дтп) https://t.co/rbEIxXCVn8 #RussianUkrainianWar #всрф #потерьнет pic.twitter.com/mW33Oy0qsy— Necro Mancer (@666_mancer) September 3, 2022