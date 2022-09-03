Российский ЗРПК "Панцирь" уничтожен ударом ВСУ в Херсонской области (обновлено). ВИДЕО

Вооруженные силы уничтожили в Олешках под Херсоном российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".

Об этом Цензор.НЕТ.

Также видео перевернутого "Панциря" публиковал блогер Necro Mancer,

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