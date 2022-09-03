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Российский ЗРПК "Панцирь" уничтожен ударом ВСУ в Херсонской области (обновлено). ВИДЕО

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Вооруженные силы уничтожили в Олешках под Херсоном российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".

Об этом  Цензор.НЕТ.

Также видео перевернутого "Панциря" публиковал блогер Necro Mancer,

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Топ комментарии

  • Олег Квиташ
    Мабуть з лежачого положення зручніше стрілять
  • Muni

  • Zemer
    Той "Панцирь" якийсь підсмаленний
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