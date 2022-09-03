Украиноязычный аудиогид запустили в Азербайджане в заповеднике "Гобустан". ВИДЕО

В Азербайджане запустили украиноязычный аудиогид в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан".

Об этом в соцсети Facebook сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской очередной украиноязычный аудиогид заработал в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан", – написал посол.

Как отметил Каневский, это музей под открытым небом с огромной коллекцией исторических экспонатов периода каменного века. В частности, культурный ландшафт наскальных рисунков "Гобустана" включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Археологический заповедник к югу от Баку представляет собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.

Памятники "Гобустана" делятся на две группы: наскальные изображения и древние стоянки и другие объекты.

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