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Украиноязычный аудиогид запустили в Азербайджане в заповеднике "Гобустан". ВИДЕО

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В Азербайджане запустили украиноязычный аудиогид в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан".

Об этом в соцсети Facebook сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской очередной украиноязычный аудиогид заработал в Государственном историко-художественном заповеднике "Гобустан", – написал посол.

Как отметил Каневский, это музей под открытым небом с огромной коллекцией исторических экспонатов периода каменного века. В частности, культурный ландшафт наскальных рисунков "Гобустана" включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Археологический заповедник к югу от Баку представляет собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.

Памятники "Гобустана" делятся на две группы: наскальные изображения и древние стоянки и другие объекты.

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    Был удивлён, что в Венгерской Ниеритихазе, в местном зоопарке, надписи на венгерской, английской и... внимание, украинском языках
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Дякуємо друзі ! 🇺🇦🇦🇿👍
  • Гадський Папа
    А тобі за 30 років у макітрі суто срань паРашна подобається? Уруцкій ізік тібє радной, а Українська Мова тренд, полудурок
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