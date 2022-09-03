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Российский "эксперт-атомщик" Карчаа, водивший МАГАТЭ по ЗАЭС, на самом деле является специалистом по приматам и имеет криминальное прошлое, - росСМИ. ВИДЕО

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Российский чиновник, объяснявший МАГАТЭ, что ракета совершила поворот на 180 перед ударом по ЗАЭС, Ренат Карчаа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медиазона".

В российских государственных СМИ Карчаа называют "экспертом-атомщиком" и советником главы "Росатома".

Однако еще в 2014 году журналисты называли его "экспертом по Северному Кавказу и Абхазии".

В биографической справке, найденной изданием, говорится, что Ренат Карчаа родился в Уфе 17 июля 1966 года, окончил школу с золотой медалью, служил в Таллинне. В конце 1980-х он оказался в Абхазии, где получил диплом биолого-географического факультета Абхазского государственного университета. В возрасте 25 лет Карчаа стал самым молодым депутатом парламента Абхазии первого созыва. Деятельность парламентария он совмещал с должностью директора НИИ экспериментальной приматологии и терапии, работавшего на базе обезьяньего питомника в Сухуми. В 1990-х Карчаа обвиняли в продаже научного архива указанного института.

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В начале нулевых он уже стал главой представительства Мурманской области при федеральном правительстве и сбил подростка под Псковом.

2014 Карчаа называли наблюдателем на "выборах президента Абхазии" от российского ЦИК, а затем он ненадолго стал советником "президента республики".

Напомним, 2 сентября Кабинет министров Украины ввел санкции против 700 физических и юридических лиц, связанных с "Росатомом". Среди них упоминается Ренат Карча.

Топ комментарии

  • Oleg Mamont
  • Алекс Мышкевич
  • arye z.
    Ну, почему...
    В Индии, а Африке приматы(обезьяны писать уже неполиткорректно) настолько социализировались, что организовали банды и грабят туристов.
    Вырывают еду из рук, роются в сумках, открыто забираются в дома.
    Вот и я подумал, что эта Кароча специалист именно, что по искоренению преступности среди приматов
    А почему нет?
    После "Резиновой Попы" на россии удивляться нельзя ничему
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