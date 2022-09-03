Момент взрыва боеприпаса в Чернигове. ВИДЕО

В Чернигове в исторической части города, на Валу, 3 сентября около 13:30 раздался взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, съемочная группа Суспільного зафиксировала момент взрыва.

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Журналисты как раз записывали интервью с соорганизатором благотворительной ярмарки "Северный шарварок", когда произошел выстрел из гранатомета. На видео – то, что происходило в первые секунды после взрывов.

Всего травмировались трое детей. Стало известно, что РПГ держал и нажимал на курок (в результате чего оружие и сработало) 10-летний мальчик. Его оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, их осматривают врачи. Еще один ребенок в реанимации.

Напомним, ранее сообщалось, что боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове.

Позже в ОВА заявили, что в результате взрыва пострадали трое детей.