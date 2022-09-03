Воины-десантники 79-й бригады уничтожили два танка и живую силу российских оккупантов, - ДШВ ВСУ. ВИДЕО
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Опубликовано видео уничтожения николаевскими десантниками двух танков и живой силы войск РФ.
Ролик опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Николаевские десантники уничтожили два танка и живую силу российских оккупантов. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать бронетанковую технику и живую силу российских оккупантов на одном из наиболее важных направлений.
На видео зафиксирована совместная и слаженная филигранная работа артиллеристов-десантников и приданого артиллерийского подразделения. В результате – уничтожены два танка вместе с экипажами. Также во время огневого контакта было уничтожено несколько российских оккупантов", - говорится в сообщении.