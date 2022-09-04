"Из трехсот живыми осталось 72. Другие или 300-е, или 200-е": российский оккупант рассказывает о потерях РФ в Украине, - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант в Донецкой области в состоянии опьянения пожаловался в телефонном разговоре на колоссальные потери среди личного состава.

Запись перехваченного разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Раз##бали, на##й, минометка, откуда я звоню. Там ничего нет. Там большая, большая канава, больше нет. Итак, если я говорю: "Я постараюсь", это не значит, что я тебе слово дал, что я позвоню, и нужно ждать именно в этот день, – заявляет на опубликованной записи оккупант. – Ты знаешь, сколько из трехсот в живых осталось? 72! Остальные либо "300-е", либо "200-е".

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Во время разговора рашист признается, что пьян: "А что тут еще делать? Я сегодня на##ярился, пьяный... Мы выжили, мы – пехота, мы – сама ж * па".