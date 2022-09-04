Россияне нанесли удар по Очакову. Разрушен элеватор с несколькими тысячами тонн зерна, - городской совет. ВИДЕО
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Сегодня, 4 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по Очакову Николаевской области. Разрушены элеватор и десятки домов, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.
"В Очакове это утро оказалось совсем не добрым. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.