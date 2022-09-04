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Россияне нанесли удар по Очакову. Разрушен элеватор с несколькими тысячами тонн зерна, - городской совет. ВИДЕО

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Сегодня, 4 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по Очакову Николаевской области. Разрушены элеватор и десятки домов, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.

"В Очакове это утро оказалось совсем не добрым. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Голод в АФРІЦІ росіянам до жопи . В курсе лі про це їх друзі із проросійських краін в АФРІЦІ ?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну все , кілька тисяч африканців помруть від голоду. Нехай влада Африки вимагає від кацапів контрибуції!
  • Елена Мазуренко
    Миколаївську область та Миколаїв постійно обстрілюють. То хто винен, що зерно зберігалось в небезпечному місці?
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