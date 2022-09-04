Оккупант об обеспечении армии РФ: "Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь", - ГУР МО. АУДИО

Военный РФ рассказал о плохом обеспечении новых подразделений, которые входят на позиции.

Как передает Цензор.НЕТ, очередной перехват разговора оккупанта опубликовали в Главном управлении разведки МО Украины.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Российский оккупант рассказывает о том, что их подразделение уже заменили, однако новоприбывшие воины по его словам не имеют вообще ничего с собой.

"Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь. Ты представляешь, вот эти которые приехали? Голодранцы б#я!", - жалуется он.

Оккупант отмечает, что они выглядят "как бомжи", а оружие получают старое.

Также смотрите: Россияне нанесли удар по Очакову. Разрушен элеватор с несколькими тысячами тонн зерна, - городской совет. ВИДЕО

"Ну автомат дали. 76-го года, 78 года у них, вот такие автоматы. Одни кривые...стреляют. У меня более-менее попал, у некоторых вообще бл#дь куда-то. серьезное оружие не дают, а на передок кидают. Там как можно гранатой и автоматом танк можно как е#ашить?", - говорит он.

Рашист жалуется, что противотанкового оружия у них нет, а их танки не могут попасть в технику ВСУ.