Под завалами еще одного дома в Мариуполе обнаружены тела погибших, - Андрющенко. ВИДЕО
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В Мариуполе под завалами до сих пор остаются тела погибших.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Новые страшные находки. Левобережье. Бул. Морской. До сих пор не достали трупы из-под завалов. Часть трупов просто обглодали собаки. По данным соседей, в доме от 4 до 6 погибших сейчас", - написал Андрющенко.
По его словам, оккупационные власти не реагируют, делая вид, что ничего не происходит, штампуя картинки "восстановления".
"В соседних домах, кстати, до сих пор живут люди. В таких же руинах. Без шанса на нормальную жизнь. Ярость. Просто Ярость. МраZота. Знаю – читаете. Уберите по-человечески останки", - сообщил советник мэра.