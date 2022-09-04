Российские РСЗО стреляют с территории оккупированной Запорожской АЭС. ВИДЕО

Место расположения российских реактивных систем залпового огня находится к западу от Запорожской ТЭС, вероятно, на территории АЭС.

Издание The Insider опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, снята работа российских реактивных систем залпового огня с территории Запорожской атомной электростанции в ночь со 2 на 3 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Эксперты независимого объединения Conflict Intelligence Team согласились, что на кадрах видны трубы Запорожской ТЭС, недалеко от станции. "Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это означает, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно", - подчеркнули в CIT.

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Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Украину 31 августа, чтобы отправиться на оккупированную с 4 марта Запорожскую АЭС. Визит связан с потенциальными радиационными угрозами из-за обстрелов территории станции.

В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся РФ, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к российской энергосети велись оккупантами с самого начала. Сейчас, несмотря на постоянные издевательства и пытки, на станции продолжают работать украинские специалисты.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Даже в день прибытия миссии МАГАТЭ россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

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