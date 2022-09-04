Санкции, в частности визовые ограничения, должны мешать Путину, привлекать к ответственности всех россиян непродуктивно, - Кирби. ВИДЕО
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За войну против Украины нельзя наказывать всех россиян.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.
"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать Путина к ответственности за то, что он делает в Украине. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивное мероприятие". Мы считаем, что этот (визовый вопрос. - Ред.) не следует превращать в войну со всем русским народом", - сказал Кирби.
По словам представителя Пентагона, "беспричинную войну в Украине насаждают президент России и его приближенные. И сами россияне не должны вследствие этого страдать".