НКРЭКУ требует от "Укрэнерго" и "ГарПока" как можно быстрее выплатить долги "зеленым" инвесторам. ВИДЕО

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) требует от НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" как можно быстрее решить недостатки финансовых документов для того, чтобы были выплачены долги предприятиям возобновляемой энергетики за произведенную в 2021 и 2022 году "зеленую" электроэнергию.

Об этом в ходе заседания комиссии 2 сентября заявил председатель НКРЭКУ Костянтин Ущаповский, комментируя результаты внеплановых проверок "Укрэнерго" и "ГарПока", которые в течение 9 месяцев не могли подписать акты приема-передачи услуги по увеличению доли ВИЭ, что является простой процедурой, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что после принятия соответствующих решений лицензиаты безусловно на 100% выполнят решение регулятора... чтобы в минимальный срок реализовать решение комиссии", - сказал Ущаповский

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По его словам, НКРЭКУ ожидает на следующей неделе получить для утверждения подписанные акты, чтобы деньги, которые накопились на счетах "Укрэнерго" от продажи пересечения для экспорта электроэнергии в ЕС, шли на погашение задолженности перед предприятиями ВИЭ за 2021 и 2022 годы.

В свою очередь заместитель директора по экономике ГП "Гарантированный покупатель" Станислав Сова сообщил, что госпредприятие уже устранило недостатки в актах и готово передать их на подпись в "Укрэнерго", чтобы начать выплаты старых долгов "зеленым" электростанциям.

"Акты у нас уже готовы. Мы по вашему решению понесем их вовремя и предоставим "Укрэнерго". Также надеемся, что "Укрэнерго" отреагирует и подпишет своевременно акты. Надеемся, что это повлияет на расчеты по ВИЭ за электрическую энергию", - заявил Сова.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы. По его словам, у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

Вместе с тем задолженность "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства зеленой электроэнергии в Украине составляет 14,5 млрд грн. При этом уровень недоплат за производимую зеленую электроэнергию в Украине в 2021 году составляет 10%, а за 8 месяцев 2022 года более 50%.