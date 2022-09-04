Украина и Австрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, среди прочего предусмотрено создание реабилитационного центра во Львове, - Свириденко. ВИДЕО
Об этом сообщила в фейсбуке первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
"4 сентября правительствами Украины и Австрии было подписано Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве в развитии проектов. Мы благодарны нашим австрийским партнерам за готовность активно участвовать в восстановлении Украины, инвестировать в ее развитие. Подписанный документ - это еще один важный шаг для углубления партнерства и сотрудничества между нашими странами", - отметила она.
Министр уточнила, что документ предусматривает реализацию ряда совместных проектов, в частности в сфере здравоохранения. Среди первоочередных – строительство и оснащение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", современной университетской клиники в Киеве, а также создание Национального реабилитационного центра во Львове.
"Хочу выразить благодарность австрийским партнерам и лично Мартину Кохеру, министру труда и экономики Австрии. За финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также инициативу взять шефство над Запорожской областью, нуждающейся в разминировании и восстановлении", - добавила Свириденко.